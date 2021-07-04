ياسمين الدباغ.. أسرع امرأة في السعودية وأمل المملكة في أولمبياد طوكيو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تفخر السعودية بتقديم أول عداءة لها في أولمبياد طوكيو وهي ياسمين الدباغ، وهي تُعد أول رياضية من المملكة تتأهل لأكبر حدث رياضي في العالم، الأولمبياد.

وفي هذا الإطار قدم موقع Scoop Empire تقريرًا عن هذه الفتاة السعودية التي حققت إنجازًا فريدًا من نوعه، حيث قال: تُعد ياسمين مصدر فخر لا لعائلتها فحسب بل لوطنها أيضًا، حيث تصدرت عناوين الصحف في الفترة الأخيرة لمشاركتها في الأولمبياد المقرر أن تبدأ في 23 يوليو.

من هي ياسمين الدباغ ؟

ولفت التقرير إلى أن ياسمين التحقت بالمدرسة الثانوية في مدرسة جدة، ولعبت عدة رياضات، من كرة السلة إلى السباحة والكرة الطائرة والجمباز، وبالإضافة إلى ذلك، درست في جامعة كولومبيا بالخارج وانضمت إلى فريق ألعاب القوى في كولومبيا لمتابعة مسيرتها كعداءة.

وفي عام 2019، عملت مع الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى، حيث أرادت الانضمام إلى المنتخب الوطني والمنافسة محليًا، ولم تكن تعلم أنها ستتنافس دوليًا أيضًا.

وتدربت ياسمين على يد الأسطورة البريطانية لينفورد كريستي على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما جعلها أكثر قوة واستثنائية.

وأثبتت ياسمين الدباغ قدراتها الرياضية إلى جانب العديد من النساء اللائي شاركن في المزيد من الألعاب الرياضية، وهي تعد حاليًا أسرع امرأة سعودية على الإطلاق.

تحطيم الرقم القياسي

وفي 4 يونيو، حطمت ياسمين رقمًا قياسيًا للسيدات السعوديات في سباق 100 متر، وهو ما أهلها للمشاركة في الأولمبياد، وبالإضافة إلى ذلك، فازت بترشيح الاتحاد يونيفرسال بليس في أولمبياد طوكيو.

واختتم التقرير قائلًا: تعول المملكة على أسرع امرأة في السعودية لتمثيلها أحسن تمثيل في الأولمبياد المرتقبة.



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