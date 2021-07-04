متحدث الصحة يكشف لـ”المواطن” موعد جدولة الجرعة الثانية للفئة 20-40 عامًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن موعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئات العمرية 20 عامًا فأكثر وحتى 40 سنة.

جدولة الجرعة الثانية

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه يتم التوسع تدريجيًا في جدولة الجرعة الثانية حسب الشرائح العمرية، مشيرًا إلى أنه في البداية كانت الجرعات الثانية متاحة للفئة العمرية 60 عامًا فأكثر بدون شروط أو قيود ثم النزول إلى سن الخمسين عامًا.

وتوقع العبدالعالي النزول قريبًا إلى الفئات العمرية الأصغر في وقت قريب داعيًا الجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1173) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1389) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (492785 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (472939) حالة.

جرعات لقاح كورونا

من جهة أخرى كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في السعودية والتي تجاوزت (18) مليونًا و326 ألف جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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