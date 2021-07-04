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نائب أمير نجران : الجوازات قطاع حيوي والخدمات الإلكترونية لراحة المستفيدين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

نائب أمير نجران : الجوازات قطاع حيوي والخدمات الإلكترونية لراحة المستفيدين

أكد أن القطاع يعيش نقلة نوعية في مجال تطور الخدمات

متابعات الخليج 365 - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أن قطاع الجوازات يعيش نقلة نوعية في مجال تطور الخدمات الإلكترونية التي من شأنها خدمة وراحة المستفيدين.

أهمية القطاع 

وبين أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ الواجهة الرئيسة الأولى لجميع القادمين إلى المملكة، إضافةً إلى جهود منسوبي قطاع الجوازات في القبض على مخالفي نظام الإقامة واتخاذ الإجراءات الجزائية بحقهم.

ونوه سموه خلال الاتصال المرئي -الذي أجراه اليوم مع مدير جوازات منطقة نجران المكلف اللواء سعد بن سعيد القحطاني- بما تضمنه التقرير الإحصائي لجوازات المنطقة والفروع التابعة لها في المحافظات خلال المدة الماضية.

جهود فرع الجوازات في نجران

وأثنى سمو الأمير تركي بن هذلول على جهود منسوبي الجوازات في منطقة نجران والفروع التابعة لها، مشيداً بما احتواه التقرير من إحصائيات تعكس مدى الاستفادة من تسخير التقنية الحديثة لخدمة المراجعين، مبينًا أن العمل على خدمة المواطنين والمقيمين هو عمل رائد عاكس لثقافة أبناء الوطن.

الجوازات
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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