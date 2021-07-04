الفريق اليحيى يحث منسوبي جوازات مطار جدة بتقديم أفضل الخدمات

تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في صالتي القدوم والمغادرة، للاطلاع على آلية عمل البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة) وإنهاء إجراءات المسافرين، يرافقه نائبه اللواء الدكتور صالح المربع.

محمد يوسف

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