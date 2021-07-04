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شكرا لقرائتكم الفريق اليحيى يحث منسوبي جوازات مطار جدة بتقديم أفضل الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04
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الفريق اليحيى يحث منسوبي جوازات مطار جدة بتقديم أفضل الخدمات
اطلع على آلية عمل البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف التزوير وأجهزة البصمة
متابعات الخليج 365 - واس
تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في صالتي القدوم والمغادرة، للاطلاع على آلية عمل البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة) وإنهاء إجراءات المسافرين، يرافقه نائبه اللواء الدكتور صالح المربع.
لقاء الفريق اليحيى مع منسوبي جوازات المطار
وحث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لجميع المسافرين، والحرص على راحتهم وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد -19.
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