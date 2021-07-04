جامعة الباحة تفتح باب القبول .. هنا الشروط وضوابط التسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الباحة ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن بدء فترة استقبال طلبات القبول لبرامج البكالوريوس والشروط العامة والتخصصات والبرامج وخلاصة النسب للقبول للعام الجامعي 1443هـ.

موعد القبول في جامعة الباحة

وقالت الجامعة إن عملية القبول سوف تكون ابتداء من يوم الاثنين 25 ذو القعدة 1442هـ الموافق 5 يوليو 2021م ويستمر التسجيل حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 4 ذو الحجة 1442هـ 14 يوليو 2021م.

موعد إعلان النتائج

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ 1 أغسطس 2021م موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول في الدفعة الأولى عبر البوابة الإلكترونية وإشعار المرشحين عبر جوالات المتقدمين لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، وستحدد الدفعات اللاحقة بناءً على الشواغر المتاحة بعد إعلان الدفعة الأولى وتأكيد القبولات.

جميع الإجراءات إلكترونية

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ودعت العمادة الراغبين بالتقديم والاطلاع على الشروط مراجعة البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة .

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