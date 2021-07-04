السعودية | 875 برج إنارة تضيء المشاعر المقدسة في الحج

شكرا لقرائتكم 875 برج إنارة تضيء المشاعر المقدسة في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكملت أمانة العاصمة المقدسة أعمال صيانة وتجهيز وحدات الإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لموسم حج هذا العام.

وقالت لـ"العربية.نت" إنه يوجد في المشاعر المقدسة 875 برج إنارة بمختلف الارتفاعات، و3214 عمود إنارة بمختلف ارتفاعاتها، إضافة إلى 353 لوحة توزيع كهربائية، في حين كشفت إحصائية الإنارة في كافة أرجاء مكة المكرمة وجود 120 ألف وحدة إنارة مركبة على أعمدة الشبكة، 110 آلاف عمود وبرج إنارة، و1900 لوحة توزيع كهربائية.

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كما أكدت الأمانة وجود إشراف كامل لصيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين وفنيين، يتمثل دورهم في المتابعة الإدارية والميدانية على مدار الساعة، لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة.

فريق الصيانة

ويقوم فريق الصيانة بالكشف على وحدات الإنارة والالتزام باستبدال القطع الداخلية التالفة لوحدات الإنارة، ويشمل ذلك اللمبات والترنسات وخلافه، كما يتم تفقد فوانيس الشبكة، والاطمئنان على سلامة الأسلاك الموصلة للمكونات الداخلية، كما يقوم الفريق بصيانة لوحات التوزيع الكهربائية، وتفقد اللوحات بشكل مستمر، لضمان استمرار عملها بدرجة عالية من الكفاءة مع ضبط الساعات الفلكية.

ولا يقتصر عمل فريق الصيانة على ذلك، بل يقوم بأخذ جولات ميدانية على مدار الساعة، للاطمئنان على عمل هذه اللوحات، والمبادرة بإصلاح أي عطل مفاجئ لمكونات اللوحات، والتأكد من سلامتها وصيانة أبراج الإنارة وجميع مكونات الأبراج وتفقد أبواب الأبراج وعمل الإصلاحات اللازمة، إضافة إلى تكثيف أعمال الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية.