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جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أعلن اليوم بشأن توطين مدارس تعليم قيادة المركبات ليوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية.
القرار أكد على توطين بنسبة 100٪ من النشاط، ومن أبرز المهن المستهدفة مدرب قيادة سيارات ومراقب حركة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية ومدرب مهني صناعي.
وتقرر أن يكون الحد الادنى للأجر 5 آلاف ريال لمدرب قيادة السيارات على أن يتم تنفيذ القرار بتاريخ 1443/2/26هـ
يشار إلى أن القرار جاء ضمن 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة والتي ستوفر أكثر من 40 ألف وظيفة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 05:46 PM
يتم التنفيذ في 1443/2/26هـبعد قرار توطين مدارس قيادة المركبات.. 8 آلاف فرصة وظيفية والحد الأدنى للأجر 5 آلاف ريال
جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أعلن اليوم بشأن توطين مدارس تعليم قيادة المركبات ليوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية.
القرار أكد على توطين بنسبة 100٪ من النشاط، ومن أبرز المهن المستهدفة مدرب قيادة سيارات ومراقب حركة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية ومدرب مهني صناعي.
وتقرر أن يكون الحد الادنى للأجر 5 آلاف ريال لمدرب قيادة السيارات على أن يتم تنفيذ القرار بتاريخ 1443/2/26هـ
يشار إلى أن القرار جاء ضمن 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة والتي ستوفر أكثر من 40 ألف وظيفة.
، بعد قرار توطين مدارس قيادة المركبات.. 8 آلاف فرصة وظيفية والحد الأدنى للأجر 5 آلاف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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