محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و224 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1%. 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 05:55 PM خلال الـ24 ساعة الماضية فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، و224 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1%. الكلمات المفتاحية ، فلسطين تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و224 تعافيًا ،

المصدر : الخليج 365

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