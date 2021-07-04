محمد بن مسعود - الدمام - "الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز". البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04 أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز". 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 05:13 PM "الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا "الفاتيكان" أشار إلى أنها مقررة مسبقًا أعلن متحدث باسم الفاتيكان، أن البابا فرانسيس دخل المستشفى في العاصمة الإيطالية روما بعد ظهر اليوم (الأحد)، لإجراء جراحة مقررة مسبقًا في القولون؛ بحسب ما أوردت "رويترز". ، البابا فرانسيس يدخل المستشفى لإجراء جراحة في القولون ،

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