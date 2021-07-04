، وزير الخارجية المصري يتوجه لنيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ،

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توجّه وزير الخارجية المصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة في 8 يوليو؛ لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، التي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد "شكري" خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ لإعادة التأكيد على موقف بلاده تجاه قضية سد النهضة.
وتطالب مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بشكل يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
وزير الخارجية المصري يتوجه لنيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
توجّه وزير الخارجية المصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة في 8 يوليو؛ لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، التي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد "شكري" خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ لإعادة التأكيد على موقف بلاده تجاه قضية سد النهضة.
وتطالب مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بشكل يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:41 PM
"شكري" يعقد سلسلة لقاءات مكثفة للتأكيد على موقف القاهرة من الأزمة
توجّه وزير الخارجية المصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة في 8 يوليو؛ لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، التي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد "شكري" خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ لإعادة التأكيد على موقف بلاده تجاه قضية سد النهضة.
وتطالب مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بشكل يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
، وزير الخارجية المصري يتوجه لنيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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