محمد بن مسعود - الدمام - 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 05:03 PM من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" "الصحة" تتيح مواعيد الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة هجري وأكثر "الصحة" تتيح مواعيد الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة هجري وأكثر أعلنت وزارة الصحة عن أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة "هجري" وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تتيح مواعيد الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة هجري وأكثر ،

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