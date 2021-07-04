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محمد بن مسعود - الدمام - توفي أستاذ السياسة الشرعية عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً، الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر، بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة وبذل الخير.
وتقام الصلاة على الفقيد ـ رحمه الله - غداً الاثنين، ٤:١٥ عصراً، في جامع البابطين بحي الياسمين بالرياض، والدفن في مقبرة الشمال.
ونظرًا للظروف الراهنة سيكون العزاء في المقبرة أو بالاتصال على الأرقام التالية:-
د. عبد الله 0505233821
م. يوسف 0504184789
م. تركي 0554447733
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 05:00 PMوفاة عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا "سعود البشر"
توفي أستاذ السياسة الشرعية عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً، الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر، بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة وبذل الخير.
وتقام الصلاة على الفقيد ـ رحمه الله - غداً الاثنين، ٤:١٥ عصراً، في جامع البابطين بحي الياسمين بالرياض، والدفن في مقبرة الشمال.
ونظرًا للظروف الراهنة سيكون العزاء في المقبرة أو بالاتصال على الأرقام التالية:-
د. عبد الله 0505233821
م. يوسف 0504184789
م. تركي 0554447733
، وفاة عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا "سعود البشر" ،
المصدر : الخليج 365
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