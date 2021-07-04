، وفاة عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا "سعود البشر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي أستاذ السياسة الشرعية عميد المعهد العالي للقضاء سابقاً، الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر، بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة وبذل الخير.

وتقام الصلاة على الفقيد ـ رحمه الله - غداً الاثنين، ٤:١٥ عصراً، في جامع البابطين بحي الياسمين بالرياض، والدفن في مقبرة الشمال.

ونظرًا للظروف الراهنة سيكون العزاء في المقبرة أو بالاتصال على الأرقام التالية:-

د. عبد الله 0505233821

م. يوسف 0504184789

م. تركي 0554447733