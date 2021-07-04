شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": الجرعة الثانية من اللقاح متاحة للفئة العمرية من 40 سنة هجري وأكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة "هجري" وأكثر.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للفئة العمرية المحددة من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد إعلان وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.