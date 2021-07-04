شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح نسبة المناعة ضد كورونا حال أخذ اللقاح قبل 10 أيام من الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، على الاستفسارات الواردة بشأن مدى إمكانية تكون المناعة لمن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل الحج بـ 10 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن المناعة ضد الفيروس تبدأ تتكون اعتبارًا من الجرعة الأولى.

وأضاف أن الجرعة الثانية تكون منشطة للمناعة التي تكونت من الجرعة الأولى، لافتا إلى أن أخذها خلال 10 قبل الحج سيساهم في رفع نسبة المناعة حتى تصل إلى مستوى المناعة المنشودة.