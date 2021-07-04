شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: المتحورات لا يوجد لها أعراض جوهرية مختلفة عن أعراض كورونا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المتحورات لا يوجد لها أعراض جوهرية مختلفة عن أعراض فيروس كورونا.

وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، أنه ليس هناك أي فئة عمرية بما فيها الأطفال بمأمن من فيروس كورونا.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن متحور دلتا أكثر انتشار وليس أكثر شراسة في الأعراض، مبينا أن هناك أبحاث حول تحصين من هم أقل من سن 12 عام.

وأبان أن الخطة الوطنية في منح اللقاحات بالمملكة تسير وفق ماهو مخطط لها.