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بالفيديو .. الداخلية : غرامة مالية على من يحاول الوصول للمسجد الحرام دون تصريح بدءًا من يوم غد

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي حول الذي عقده اليوم الأحد، أنه سيتم معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 10 الآف ريال وفي حال تكرارها ستتضاعف العقوبة.

ولفت إلى أن ذلك سيطبق اعتبارًا من 25 ذي القعدة الجاري حتى نهاية 13 من ذي الحجة المقبل، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة للحد من تفشي خلال موسم حج هذا العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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