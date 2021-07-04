شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الداخلية : غرامة مالية على من يحاول الوصول للمسجد الحرام دون تصريح بدءًا من يوم غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة دون تصريح.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي حول الذي عقده اليوم الأحد، أنه سيتم معاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 10 الآف ريال وفي حال تكرارها ستتضاعف العقوبة.

ولفت إلى أن ذلك سيطبق اعتبارًا من 25 ذي القعدة الجاري حتى نهاية 13 من ذي الحجة المقبل، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة للحد من تفشي كورونا خلال موسم حج هذا العام.