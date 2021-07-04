شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة النقل تعتزم بناء سكة حديد بين ‎الرياض و ‎جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل وزارة استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وبناء سكة حديد بين الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، إضافة لإنشاء ناقل وطني جديد.

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران، وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

وفي وقت سابق، قلل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تحمل في طياتها عدداً من المشاريع والبرامج الطموحة والواعدة .