شكرا لمتابعة خبر عن خدمة العيادات عن بُعد تتيح الحصول على الرعاية الطبية عبر تطبيق «صحتي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور عادل باعيسى استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، أن خدمة العيادات عن بُعد، تُمكن المريض من الحصول على الرعاية الطبية من خلال تطبيق (صحتي)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، سواء للمتابعة، أو للمواعيد الجديدة.

وأكد الدكتور عادل باعيسى، أن بذلك يتم تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، ويزيد معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الصحية.

وقال "باعيسى" أن آلية الخدمة: إذا كان الموعد في المستشفى: في الزيارة الأولى، يحدد الطبيب ما إذا كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا، أو في حال رغبة المريض الحصول على الخدمة عن بُعد، ويتم جدولة الموعد للمريض؛ لإكمال مراجعاته عن بُعد من خلال مسؤول الحجز في المستشفى.

وأشار إلى أنه تصل رسالة إلى المريض بوقت الموعد وتاريخه.

يتم إرفاق رابط لكيفية استخدام الخدمة، مع رابط آخر لتحميل تطبيق (صحتي) في رسالة الموعد، وتصل رسالة تذكير قبل يوم الموعد، كما يتم تنبيه المريض عند دخوله للطبيب للموعد.

وأضاف أنه إذا كان الموعد في أحد المراكز الصحية: يمكن للمريض حجز الموعد لنفسه عن طريق التطبيق بشكل مباشر في حال توفرت الخدمة في المركز الصحي، وتصل رسالة إلى المريض بوقت الموعد وتاريخه، كما يتم إرفاق رابط لكيفية استخدام الخدمة، مع رابط آخر لتحميل تطبيق (صحتي) في رسالة الموعد، وتصل رسالة تذكير قبل يوم الموعد، كما يتم تنبيه المريض عند دخوله للطبيب للموعد.