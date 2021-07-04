شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1389 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 472,939 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7876 حالة وفاة.

وأوضحت "الصحة" أن المنطقة الشرقية سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 273 إصابة جديدة.