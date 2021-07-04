شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيارة مخصصة للبخور تمر بين الحضور في جمع كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد لتخصيص سيارة صغيرة لنشر البخور بين جمع من الحاضرين لإحدى المناسبات.

وأظهر الفيديو، جلوس الحضور في أماكنهم وقيام أحد الأشخاص بإلقاء كلمة في إحدى المناسبات، فيما تمر سيارة صغيرة في أرجاء المكان وعليها "مبخر" كبير مخصصًا لنشر البخور في الهواء.

وبدت المركبة خلال الفيديو القصير الذي لم يتجاوز 10 ثواني وهي تسير ببطء ويقودها أحد الأشخاص وتنثر البخور الذي تتصاعد أدخنته الصغيرة في المكان.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع قائلًا: "‏عندما تتحول فضائل الكرم وأصالة التراث إلى نقائص"، فيما أضاف آخر ساخرًا: "هل نحن وحدنا في الكون؟"، بينما جاء ذلك في أجواء تفتقر إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة.