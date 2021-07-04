شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من هطول ‎أمطار رعدية على 4 مناطق حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على مرتفعات عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد في تنبيها أن فرص هطول ‎الأمطار الرعدية مستمرةحتى نهاية الاسبوع الجاري على مرتفعات منطقتي ‎عسير ‎جازان(تشمل الأجزاء الساحلية)، وقد يمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي ‎الباحة ‎مكة المكرمة ".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة وتَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.