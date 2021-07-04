الصحة: صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته الحرجة

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته الحرجة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا بالمملكة، أن الإصابات والوصول للحالة الحرجة والحالة المرضية الشديدة في الأطفال واليافعين بالأعمار أقل من 18 سنة أقل من الأعمار الأكبر من ذلك، ولكن ليس صحيح أبدا أنهم لا يتعرضون للحالة الحرجة وحول العالم تم رصد حالات حرجة بين الأقل عمرا خاصة مع وجود تحورات للفيروس وهذا يدل على أن المرض الحرج يصيب كل الأعمار.

وأشار متحدث الصحة إلى تصريحات المنظمات والهيئات المختصة ومن ضمنها منظمات الوقاية والسيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية بأن لا أحد في معزل أو حصانة في كافة الفئات العمرية من الإصابة بمرض شديد من الفيروس، مؤكدا أن الوقاية مهمة ومن أبرز وأقوى أسلحتها تلقي اللقاحات.