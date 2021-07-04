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15 شرطًا لتجديد رخصة البناء عبر منصة بلدي

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الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 15 شرطًا لتجديد رخصة البناء عبر منصة بلدي.

وأوضحت منصة بلدي عبر موقعها الإلكتروني أن تجديد رخصة البناء تتطلب الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر)، ثم اختيار خدمات الرخص الانشائية .

ومن ثم اختيار خدمة تجديد، الاطلاع على التعليمات والإقرار على صحة المعلومات، ثم التحقق من رقم الجوال، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.

ومن ثم اختيار الرخصة المراد استخراج رخصة تجديد لها، وتحديد حالة البناء، ثم اختيار المكتب الهندسي المصمم (المصمم المعتمد) أو استرجاعه من التأمين في حالة وجود تأمين.

ثم اختيار المكتب الهندسي المشرف أو استرجاعه من التأمين، اختيار مقاول البناء أو استرجاعه من التأمين، وإرسال الطلب للمكتب الهندسي، وفقا لمنصة بلدي.

ثم يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات، يتم إصدار فاتورة سداد، بعد سداد الرسوم يتم اصدار الرخصة ويمكن طباعتها، وفقا لمنصة بلدي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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