الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 15 شرطًا لتجديد رخصة البناء عبر منصة بلدي.

وأوضحت منصة بلدي عبر موقعها الإلكتروني أن تجديد رخصة البناء تتطلب الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر)، ثم اختيار خدمات الرخص الانشائية .

ومن ثم اختيار خدمة تجديد، الاطلاع على التعليمات والإقرار على صحة المعلومات، ثم التحقق من رقم الجوال، ثم تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.

ومن ثم اختيار الرخصة المراد استخراج رخصة تجديد لها، وتحديد حالة البناء، ثم اختيار المكتب الهندسي المصمم (المصمم المعتمد) أو استرجاعه من التأمين في حالة وجود تأمين.

ثم اختيار المكتب الهندسي المشرف أو استرجاعه من التأمين، اختيار مقاول البناء أو استرجاعه من التأمين، وإرسال الطلب للمكتب الهندسي، وفقا لمنصة بلدي.

ثم يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات، يتم إصدار فاتورة سداد، بعد سداد الرسوم يتم اصدار الرخصة ويمكن طباعتها، وفقا لمنصة بلدي.

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