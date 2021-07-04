إنفوجراف.. «أبشر» تشرح كل ما يتعلق بخدمة ذوي شهداء الواجب

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت منصة أبشر، اليوم الأحد، تعريفًا توضيحيًا لخدمة ذوي شهداء الواجب، موضحة المستفيدين منها وطريقة الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني https://linktr.ee/ABSHER

ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إنفوجرافًا بعنوان (خدمة ذوي شهداء الواجب)، موضحةً أنّ الخدمة تمكّن ذوي شهداء الواجب، الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية في أماكن تواجدهم أو منحهم أولوية في إنهاء الإجراءات عند مراجعتهم الأحوال المدنية عبر نظام المواعيد الخاص بالخدمة.

وذكرت أنّ الخطوات المطلوب اتباعها عبر المنصة للصول للخدمة تبدأ بـ(الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار «خدماتي» وبعدها الضغط على «خدمات» ثم «الأحوال المدنية» وأخيرًا اختيار «خدمة شهيد الواجب»).

ونوهت أبشر إلى أنّ المستفيدين من خدمة ذوي شهداء الخدمة هم الوالدان والزوجة والأبناء.

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