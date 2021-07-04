أخبار السعودية.. توفير 40 ألف وظيفة جديدة.. وأمطار على 4 مرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 منها: 6 قرارات من «الموارد البشرية» لتوفير 40 ألف وظيفة جديدة، وانخفاض الحرارة بمعظم المناطق وأمطار على 4 مرتفعات، ووزارة الصحة توجّه 4 توصيات لاتباع نظام غذائي صحي.

6 قرارات من «الموارد البشرية» لتوفير 40 ألف وظيفة جديدة

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في حفل تدشين القرارات الوزارية الجديدة، عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين المهن والأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وزارة الصحة توجّه 4 توصيات لاتباع نظام غذائي صحي

وجهت وزارة الصحة 4 توصيات تساعد على اتباع نظام صحي متكامل.

انخفاض الحرارة بمعظم المناطق وأمطار على 4 مرتفعات

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة بواقع من درجتين لثلاث درجات مئوية عمّا سجلته الأيام الماضية على معظم المناطق.

افتتاح فرعين للجامعة السعودية الإلكترونية بنجران وحائل

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية افتتاح فرعين في مدينتي نجران وحائل ضمن خططها الاستراتيجية للتوسع في مناطق المملكة كافة، وافتتاح 20 فرعًا في السنوات الخمس المقبلة.

«الجوازات» للمقيمين: بادروا إلى تسجيل البصمة لأسركم

جدّدت المديرية العامة للجوازات تذكير المقيمين في المملكة بأهمية تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لكافة أفراد الأسرة بدايةً من عمر 6 سنوات؛ باعتبارها متطلبًا أساسيًّا لإتمام الإجراءات.

15 شرطًا لتجديد رخصة البناء عبر منصة بلدي

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نحو 15 شرطًا لتجديد رخصة البناء عبر منصة بلدي.

رئاسة شؤون الحرمين تعلن 3 ركائز لخطة موسم الحج

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن خطتها لموسم حج 1442 هـ، تعتمد على عدة ركائز تتمثل في حسن الوفادة وتقدّم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإيصال رسائل الحرمين، وترسيخ العمل المؤسسي.

فلكية جدة: اختفاء البقعة الشمسية المتوهجة واحتمال ظهورها مجددًا

أكّدت الجمعية الفلكية بجدة أنّ البقعة الشمسية المتوهّجة التي أطلقت أقوى توهج منذ 4 سنوات اختفت اليوم الأحد خلف الشمس ولم يَعُد لها وجود، مشيرة إلى احتمال ظهورها مرة أخرى أواخر الشهر الجاري.

العدل: 6 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر «نافذ»

حددت وزارة العدل نحو 6 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ.

«قوات الأمن البيئي» توقف 50 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 50 مخالفًا لنظام البيئة، (منهم 22 مواطنًا و28 مقيمًا)، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 767 رأسًا من الإبل و5313 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

3 معلومات مهمة يتيحها الجواز الصحي عبر توكلنا

قال تطبيق توكلنا، إنَّ خدمة الجواز الصحي من التطبيق تتيح جمع البيانات الصحية للمستخدم في مكان واحد؛ تسهيلًا لإجراءات السفر. مشيرًا إلى 3 معلومات مهمة .

الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 17 موقعًا بالمملكة

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 17 موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك ضمن مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .

بدء التسجيل بخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

أعلنت شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي- الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي- عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443هـ عبر نظام نور.

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