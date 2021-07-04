«الربيعة»: السعودية قدمت 713 مليون دولار لمواجهة كورونا عالميًا

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنَّ المملكة العربية السعودية قدَّمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقديمها اللقاحات للدول ذات الاحتياج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين حول القضايا الإنسانية، والذي عقد مؤخرًا في مدينة برينديزي الإيطالية، مشددًا على أهمية ما تضمنه الاجتماع من مقترحات وحلول لمواجهة جائحة كورونا والحدّ من آثارها.

وقال الربيعة في تصريح صحفي :«إنَّ الاجتماع ناقش أهم التحديات التي تواجه العالم جراء الجائحة، وما يتوجب عمله لتفادي تلك التحديات»

وأضاف أنَّ المملكة أكدت أهمية الشراكة مع المصانع الدولية لنقل تقنية اللقاحات للأقاليم، كما اقترحت بأن تكون المملكة مقرًا إقليميًا لنقل التقنية والصناعات الصحية، ومقرًا لوجستيًا لنقل الاحتياجات الإنسانية للدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أنَّه جرى خلال الاجتماع التأكيد على الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني، وما قدَّمته من جهود كبيرة لدعم الدول في مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أنَّه تم أيضًا استعراض جهود المملكة في دعم اللاجئين وخصوصًا أثناء الجائحة.

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