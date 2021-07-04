«الجوازات» للمقيمين: بادروا إلى تسجيل البصمة لأسركم

الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للجوازات تذكير المقيمين في المملكة بأهمية تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لكافة أفراد الأسرة بدايةً من عمر 6 سنوات؛ باعتبارها متطلبًا أساسيًّا لإتمام الإجراءات.

ونشرت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنفوجرافًا تحثُّ فيه المقيمين على تسجيل البصمات لأفراد الأسرة تحت عنوان «بادر إلى تسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر».

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