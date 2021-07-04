بالإضافة إلى تعليق القدوم من الدول التالية: إثيوبيا – الإمارات – فيتنام – أفغانستان ويستثنى من مكث (14) يومًا خارج تلك الدول الأربع، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقاً ، مع إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على القادمين منها، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الـ 11 من مساء اليوم الأحد 24 ذو القعدة 1442هـ، وسيكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من هذا التوقيت.
ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة كذلك بأرقام البلاغات للجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص، موكداً قرب تطبيق قرار الدخول في جميع المنشآت والأنشطة ووسائل النقل العامة للمحصنين، وذلك بالتحصين المعتمد من وزارة الصحة. فما زال الفيروس بيننا، يفقدنا من نحب، وللوقاية منه وحماية لنا ولمجتمعنا يجب المبادرة بالتحصين، والمسارعة إلى أخذ اللقاح والتقيد بالإجراءات الاحترازية.
ونسأل الله أن يحفظكم من كل مكروه، وأن يعجل بزوال الوباء عنا وعن العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السعودية توضح أسباب تعليق السفر لبعض الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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