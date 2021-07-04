وما بين انتشار الأمراض والأوبئة، والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار الأمني، والغلاء الشديد والاضطراب الاقتصادي، تعرضت فريضة الحج 40 مرة لظروف استثنائية أدت إلى فرض إجراءات غير معهودة خلال موسم الحج أو حتى إلغاء الفريضة نفسها، وفق ما أعلن الموقع الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز.
251 هـ
«مذبحة صعيد عرفة»، حيث هاجم إسماعيل بن يوسف العلوي ومن معه، جموع الحجاج فقتلوا منهم أعدادًا كبيرة، وتوقف الحج حينها.
316 هـ
هجوم «القرامطة» -الذين كانوا يعتقدون أن شعائر الحج من الجاهلية ومن قبيل عبادة الأصنام- على المسجد الحرام، فقتلوا أكثر من 30 ألف حاج، واقتلعوا الحجر الأسود، فتوقف الحج حينها 10 أعوام، ولم يقف أحد بجبل عرفة، أو يؤدي المناسك.
357 هـ
توقف الحج حينها، بسبب انتشار ما عرف بـ «داء الماشري»، حيث مات غالبية الحجاج وجمالهم من شدة العطش، ولم يصل منهم إلا القليل.
الفترة من 390 إلى 419 هـ
لم يحج أحد من أهل المشرق ولا من أهل مصر، بسبب موجات غلاء فاحش تركت بصماتها على مناسك الحج بسبب ندرة الطعام، حيث أثر الغلاء على إنتاج التمور الذي كان طعامًا للزوار وموردًا اقتصاديًا أساسيًا في ذلك الحين.
492 هـ
حل بالمسلمين ارتباك وفقدان للأمن، بسبب الصراعات السياسية والانفلات الأمني، وكذلك قبل سقوط القدس في يد الصليبيين بخمس سنوات فقط لم يحج أحد لاختلاف السلاطين.
الفترة من 654 هـ إلى 658 هـ
لم يحج أحد من سائر الأقطار ما عدا الحجاز 1213 هـ توقفت رحلات الحج في أثناء الحملة الفرنسية لعدم أمان الطريق.
الفترة من 1252 هـ إلى 1310 هـ
انتشرت أوبئة في سنوات مختلفة ومنها الكوليرا الذي اشتد للغاية، حيث توفي عدد كبير من الحجاج.
1229 هـ
مات نحو ثمانية آلاف شخص جراء تفشي الطاعون في بلاد الحجاز، ما أدى إلى توقف الحج في سنة الطاعون.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر التاريخ .. أعوام لم تقم فيها مناسك الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.