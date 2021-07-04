الجامعة السعودية الإلكترونية تفتتح فرعين في نجران وحائل

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية افتتاح فرعين في مدينتي نجران وحائل ضمن خططها الإستراتيجية للتوسع في مناطق المملكة كافة، وافتتاح 20 فرعًا في السنوات الخمس القادمة.

وأوضحت رئيسة الجامعة الأستاذة البروفيسورة ليلك بنت أحمد الصفدي الجامعة أنها استحدثت تخصصا جديدا في كلية الحوسبة والمعلوماتية هو علوم البيانات في كلٍ من الرياض وجدة وأبها والمدينة المنورة، إضافة إلى التخصصات المتاحة حاليًا في الكليات الأربع ، مبينةً أنه تمت إتاحة أغلب التخصصات في فروع الجامعة الـ 11 بالمملكة.

وأشارت إلى أن بدء القبول في مرحلة البكالوريوس (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ اليوم، ويستمر حتى الأربعاء 04/12/1442هـ، عبر بوابة القبول بالجامعة.

وأفادت الصفدي أن معايير القبول تتمثل في حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون اشتراط سنوات محددة ما بين التقدم للجامعة وسنة التخرج، واعتماد نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة، وفي حال تساوي النسب يتم النظر في الاختبارات المقدمة أثناء التقديم "القدرات العامة" و "كفايات اللغة الإنجليزية".

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة صفحة القبول على الرابط https://info.seu.edu.sa.

يذكر أن ليلك الصفدي أكاديمية سعودية ورئيس الجامعة السعودية الإلكترونية، هي أول سيدة تتولى منصب رئيس جامعة سعودية طلابها من الجنسين. ولديها أكثر من 50 ورقة بحثية في مجالات التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتجاري.