درجات الحرارة ترتفع في معظم المناطق

فيما يبقى الطقس معتدل ليلا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
وسجلت الأحساء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 27 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فسجلت مدينة الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95، فيما سجلت المدينة المنورة والعلا ورفحاء أقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.
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