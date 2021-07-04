درجات الحرارة ترتفع في معظم المناطق

سجل المركز الوطني للأرصاد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم المناطق حيث أكد أن الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما يبقى الطقس معتدل ليلا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

وسجلت الأحساء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 27 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فسجلت مدينة الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 95، فيما سجلت المدينة المنورة والعلا ورفحاء أقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.