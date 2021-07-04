السعودية | 20213 مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في أسبوع

المناطق - الرياض

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (20213) مخالفة، وذلك للمدة من 17 / 11 / 1442هـ حتى 23 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6524)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2952)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2372)، ومنطقة القصيم بـ(1895)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1855)، ومنطقة الجوف بـ(1335)، ومنطقة تبوك بـ(714)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(647)، ومنطقة حائل بـ(638)، ومنطقة عسير بـ(359)، ومنطقة الباحة بـ(339)، ومنطقة جازان بـ(409)، ومنطقة نجران بـ(174).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.