شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة : المملكة متقدمة في أبحاث كورونا العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاما.

وأوضح، خلال المؤتمر الدوري لمستجدات كورونا، أن التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وقال: "اقتربنا من 18.5 مليون جرعة لقاح كورونا والإقبال مبشر"، مؤكدًا أن المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، وأن المملكة مشاركة في أبحاث كورونا العالمية ومتقدمة في ذلك.