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عاجل : الصحة : المملكة متقدمة في أبحاث كورونا العالمية

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الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاما.

وأوضح، خلال المؤتمر الدوري لمستجدات كورونا، أن التذبذب في تسجيل الحالات يدعونا لمواصلة الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وقال: "اقتربنا من 18.5 مليون جرعة لقاح كورونا والإقبال مبشر"، مؤكدًا أن المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، وأن المملكة مشاركة في أبحاث كورونا العالمية ومتقدمة في ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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