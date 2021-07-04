وزارة الداخلية : 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول إلى المسجد الحرام دون تصريح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 10 آلاف ريال كعقوبة لمحاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة.

تفاصيل بيان وزارة الداخلية

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءًا من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

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