الشرقية والرياض تسجلان 500 حالة كورونا جديدة وأدنى الإصابات في الجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن تعافي (1389) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (472939) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11970) حالة من بينها (1348) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين في المملكة إلى (492785) حالة، توفي منهم (7876) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1173) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: المنطقة الشرقية 273، منطقة الرياض 227، منطقة مكة المكرمة 222، منطقة القصيم 115، منطقة المدينة المنورة 90.

كما سجلت منطقة عسير 77 حالة ومنطقة الحدود الشمالية 40 ومنطقة الباحة 39 ومنطقة جازان 32 فيما سجلت كل من منطقتي نجران وتبوك 18 حالة في كل منهما بينما سجلت منطقتا حائل والجوف 14 و8 حالات على التوالي.



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