الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

بدء القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية في 11 مدينة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن إتاحة التقديم للقبول لبرامج البكالوريوس في 11 مدينة بالمملكة العربية السعودية للعام الجامعي الجديد وفق عدد من المعايير.

معايير القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية

وقالت الجامعة إنه يجب توفر الشروط التالية للتقديم على البرامج الدراسية المختلفة:

حصول المتقدم/ المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. لا يشترط للقبول سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها. وجود هوية نظامية سارية المفعول. تعتمد المفاضلة بين المتقدمين على نسبة الثانوية أو ما يعادلها، واختبارات القدرات العامة، واختبارات اللغة المعتمدة في الجامعة. اختبار القدرات العامة (قياس) واختبارات اللغة المعتمدة في الجامعة ليست متطلبًا أساسيًا للقبول هذا العام، لكنه يؤثر على زيادة فرصة القبول عند المفاضلة بين المتقدمين.

خطوات التقديم

ويتم التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية وفق الخطوات التالية:

الدخول على موقع الجامعة الإلكترونية.

الاطلاع على التخصصات المتاحة في الفرع المطلوب وشروط القبول في بوابة القبول بموقع الجامعة.

تعبئة البيانات المطلوبة في رابط التقديم.

التأكد من إتمام تقديم طلب القبول.

إدخال عدد 4 رغبات كحد أقصى مع التأكد من ترتيب الرغبات بعناية واهتمام.

مراجعة الجدول الزمني لمرحلة القبول لمعرفة مواعيد بدء التقديم وإغلاق البوابة، وموعد إعلان النتائج وآخر موعد لنتائج القبول.

بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة وفق معايير القبول المعلنة وحسب ترتيب الرغبات بين المتقدمين تنافسيًا وتوفر المقاعد.

بعد إعلان نتائج القبول المبدئي ، يتم سداد الرسوم وإتمام باقي الإجراءات للحصول على القبول النهائي.

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