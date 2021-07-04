محمد بن مسعود - الدمام - قالت: سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524 تلتها الشرقية بـ2952 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (20213) مخالفة، وذلك للمدة من 17/ 11/ 1442هـ حتى 23/ 11/ 1442هـ. وسجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6524)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2952)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2372)، ومنطقة القصيم بـ(1895)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1855)، ومنطقة الجوف بـ(1335)، ومنطقة تبوك بـ(714)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(647)، ومنطقة حائل بـ(638)، ومنطقة عسير بـ(359)، ومنطقة الباحة بـ(339)، ومنطقة جازان بـ(409)، ومنطقة نجران بـ(174).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 04:00 PM قالت: سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524 تلتها الشرقية بـ2952 "الداخلية": 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع "الداخلية": 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (20213) مخالفة، وذلك للمدة من 17/ 11/ 1442هـ حتى 23/ 11/ 1442هـ. وسجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6524)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2952)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2372)، ومنطقة القصيم بـ(1895)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1855)، ومنطقة الجوف بـ(1335)، ومنطقة تبوك بـ(714)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(647)، ومنطقة حائل بـ(638)، ومنطقة عسير بـ(359)، ومنطقة الباحة بـ(339)، ومنطقة جازان بـ(409)، ومنطقة نجران بـ(174).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، "الداخلية": 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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