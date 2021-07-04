، أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على إقليم استراتيجي في قندهار ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بانجواي" اتهم القوات الحكومية بتعمد الانسحاب

سيطر مقاتلو حركة طالبان الأفغانية، اليوم (الأحد) على إقليم بانجواي ذي الأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار الجنوبية، معقل الحركة السابق بعد معارك ليلية مع القوات الأفغانية، في انتصار جديد مع اقتراب الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من البلد.

وأوضح حاكم منطقة بانجواي هاستي محمد، أن معارك جرت بين "طالبان" والقوات الأفغانية خلال الليل، وأن القوات غادرت المنطقة في نهاية المطاف، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، اتهم رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي، القوات الأفغانية التي كانت موجودة بأعداد كافية بأنها تعمدت الانسحاب.

ويقع إقليم بانجواي على مسافة نحو 15كيلومترًا من مدينة قندهار، عاصمة الولاية، وكان لفترة طويلة بؤرة لـ"طالبان"، وشهد على مر السنين معارك بين المسلحين وقوات الحلف الأطلسي.

وتأتي السيطرة على بانجواي بعد يومين على انسحاب القوات الأميركية والأطلسية من قاعدة باجرام، أكبر قاعدة للتحالف في أفغانستان على مسافة 50 كيلومترًا شمال كابل، والتي شكلت مركزاً للعمليات ضد المسلحين خلال العقدين الماضيين.