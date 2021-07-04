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أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة- شمالي البلاد.
وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: "إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنتّه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح" ،مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين".
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-04
أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة- شمالي البلاد.
وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: "إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنتّه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح" ،مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين".
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
12:27 PM
قال: العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين
أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة- شمالي البلاد.
وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: "إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنتّه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح" ،مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين".
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.
، الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
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