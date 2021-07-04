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قال المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، إن المملكة نجحت في نسج علاقات من الثقة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي، معتمدة الصدق والشفافية والندية عنوانًا لهذه العلاقة، مما جعلها علاقات متميزة على كافة الأصعدة، وبشكل خاص على الصعيد الطبي والصحي، عبر تطبيق الشروط والبروتوكولات الطبية العالمية التي مكنت من تحقيق مناعة طبية في السعودية.
وأضاف "آل عاتي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذه الجهود الصحية السعودية والإجراءات الحازمة التي اتخذتها لحماية المواطنين والمقيمين، توجت من خلال اقتراب السعودية من تسجيل مناعة جماعية، وهو ما جعل حكومات دول الاتحاد الأوروبي تعتمد إضافة المملكة مع 11 دولة، إلى قائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها بدون عوائق.
وأشار "آل عاتي" إلى أن ذلك يؤكد أن المملكة، بمتابعة حثيثة، وتوجيهات من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تعاملت مع خطر كورونا بجدية تامة، وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل محاصرة الفيروس عبر تقصي وبائي، استخدمت فيه أفضل الحلول الرقمية، ما أسهم في المحافظة على الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
واختتم أن الجهود والإجراءات نجحت في تثبيت مكانة السعودية في مقدمة القائمة الدولية للتعامل الحازم مع تداعيات الجائحة، وتكوين حائط صد من تحوراتها عبر تطبيق حازم لإجراءات الدخول والخروج بين المملكة ودول العالم الشقيقة والصديقة، بما في ذلك إجراءات تنظيم الحج والعمرة والمساجد.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 03:48 PM
قال إنها نجحت في نسج علاقات من الثقة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي"آل عاتي": المملكة في مقدمة القائمة الدولية للتعامل الحازم مع تداعيات كورونا
قال المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، إن المملكة نجحت في نسج علاقات من الثقة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي، معتمدة الصدق والشفافية والندية عنوانًا لهذه العلاقة، مما جعلها علاقات متميزة على كافة الأصعدة، وبشكل خاص على الصعيد الطبي والصحي، عبر تطبيق الشروط والبروتوكولات الطبية العالمية التي مكنت من تحقيق مناعة طبية في السعودية.
وأضاف "آل عاتي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذه الجهود الصحية السعودية والإجراءات الحازمة التي اتخذتها لحماية المواطنين والمقيمين، توجت من خلال اقتراب السعودية من تسجيل مناعة جماعية، وهو ما جعل حكومات دول الاتحاد الأوروبي تعتمد إضافة المملكة مع 11 دولة، إلى قائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها بدون عوائق.
وأشار "آل عاتي" إلى أن ذلك يؤكد أن المملكة، بمتابعة حثيثة، وتوجيهات من سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- تعاملت مع خطر كورونا بجدية تامة، وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل محاصرة الفيروس عبر تقصي وبائي، استخدمت فيه أفضل الحلول الرقمية، ما أسهم في المحافظة على الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
واختتم أن الجهود والإجراءات نجحت في تثبيت مكانة السعودية في مقدمة القائمة الدولية للتعامل الحازم مع تداعيات الجائحة، وتكوين حائط صد من تحوراتها عبر تطبيق حازم لإجراءات الدخول والخروج بين المملكة ودول العالم الشقيقة والصديقة، بما في ذلك إجراءات تنظيم الحج والعمرة والمساجد.
، "آل عاتي": المملكة في مقدمة القائمة الدولية للتعامل الحازم مع تداعيات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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