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السعودية | شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - بعبارات تتسم بالاتزان والواقعية وتحكي حكمة المملكة

نشر قبل ساعة واحدة - 2:39 مساءً, 4 يوليو 2021 م

المناطق-الرياض

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ إن علاقته بنظيره الإيراني بيجان زنغنه، جيدة وحميمه، إنه يتمنى أن تدوم، بعيدا على الخلافات السياسية اليومية بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات في أوبك، امتدح خلالها الوزير السعودي، نظيره الإيراني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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