شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيّة جدة : الأرض في أبعد مسافة من الشمس غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -رئيس الجمعية : الأرض الآن على مسافة حوالي 5 ملايين كيلو متر من الشمس

تصل الكرة الأرضية يوم غدٍ الإثنين، إلى أبعد مسافة " الأوج " في مدارها حول الشمس لهذا العام عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي .

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبه دائري الشكل تقريباً حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، مشيراً إلى أن الأرض الآن على مسافة حوالي 5 ملايين كيلو متر أبعد من الشمس بنسبة 3.4 % عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ حوالي 150 مليون كيلو متر .

وأفاد أن الأرض ستكون هذه السنة في الأوج من الشمس على مسافة 152,100,527 كيلو متراً مقارنه بالعام الماضي عندما كانت في "الأوج" في الرابع من يوليو على مسافة أقرب قليلاً 152,095,295 كيلو متراً، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلاً عن المعتاد، ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة، ولا يجب محاولة التحديق أو اختلاس النظر نحو الشمس.

وأشار أبو زاهره إلى أن سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع لميلان محور دوران الأرض البالغ 23,4 درجة، فنحن الآن نعيش فصل الصيف، بسبب أن كوكبنا في موقع من مداره، حيث النصف الشمالي يميل معظمة باتجاه الشمس، في حين أن النصف الجنوبي يميل بعيداً عن الشمس، لذلك هناك الآن فصل الشتاء .

يذكر أن المسافة المتغيرة بين الأرض والشمس ليست السبب في حدوث الفصول، إلا أنها تؤثر في طول مدتها، فعندما تكون الأرض بعيدة عن الشمس - كما هو الآن - فإنها تتحرك بشكل بطيء حول الشمس، وهذا ما يجعل الصيف أطول الفصول الأربعة في النصف الشمالي للأرض، والشتاء أطول الفصول في النصف الجنوبي .