شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : الإسكان التنموي يوفر متطلبات الأسر المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم.

وأكد سموه على الدور الكبير والهام الذي يقوم به الإسكان التنموي في توفير المساكن للأسر المحتاجة من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه لتقديم حلول مبتكرة واقتصادية تراعي متطلبات الأسر المستفيدة من خِدْمات البرنامج.

وقدم مدير شئون الإسكان في المنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي عرضاً عن جهود اللجنة خلال الربع الثاني وحالة مشاريع الإسكان التنموي في المنطقة.

يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية والشرطة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الإسكان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وشركة الكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتهدف لتوفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.