تفاصيل 6 قرارات من الموارد البشرية توفر 40 ألف فرصة وظيفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 6 قرارات بهدف توطين 40 ألف وظيفة في عدد من القطاعات الهامة.

وقال الوزير: أطلقنا اليوم 6 قرارات تستهدف توطين 40 ألف فرصة وظيفية في مهن وأنشطة هامة وحيوية، وذلك امتدادًا لمساعي الوزارة نحو تمكين أبناء وبنات الوطن، من الفرص الوظيفية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومحفزة لهم في القطاع الخاص.

وزارة الموارد البشرية وخطة التوطين

وقالت الوزارة إنها ماضية في تطبيق خطة التوطين بهدف توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين حيث شملت القرارات الجديدة القطاعات التالية:

قطاع الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة حيث يتم تطبيق القرار على مرحلتين.

توطين الأنشطة العقارية بنسبة 70 %.

توطين المهن التالية بنسبة 100 %:

الوساطة العقارية. التسويق العقاري. اتحاد الملاك. البناء المستدام. التحكم العقاري.

المستهدف من التوطين يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي. وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ. وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.

شارك الخبر