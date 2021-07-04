استمرار القبول في جامعة أم القرى بهذه الشروط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل جامعة أم القرى استقبال طلبات القبول واختيار التخصصات حتى يوم 27/11/1442، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط القبول في الجامعة.

شروط القبول في جامعة أم القرى

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

ألا يكون مضى على شهادة الثانوية العامة مدة تزيد عن سنتين لمسار الكليات الطبية ومسار التمريض و5 سنوات لباقي التخصصات.

ألا يتجاوز عمر الطالب /الطالبة 25 عامًا.

اجتياز اختبارات مركز قياس المطلوبة (القدرات العامة – التحصيلي – كفايات اللغة الإنجليزية للراغبين بالالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية).

اجتياز ما تشترط الأقسام من اختبار أو مقابلة شخصية.

ألا يكون الطالب / الطالبة قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا تأديبيًا أو أكاديميًا.

موعد المقابلات الشخصية

وأعلنت جامعة أم القرى أن موعد المقابلات الشخصية في التخصصات التي تتطلب ذلك سيكون خلال الفترة من 1-14/12/1442، على أن يتم إعلان النتائج يوم 22/12/1442 ويتم تأكيد القبول خلال الفترة من 22-26/12/1442.

وللتسجيل يجب الدخول على موقع عمادة القبول في الجامعة ثم البدء في تعبئة الحقول المطلوبة.

ضوابط القبول لمن تجاوز 25 عامًا

وفي وقت سابق بادرت جامعة أم القرى في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من إكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور خالد الثقفي أن جامعة أم القرى ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على إكمال إجراءات القبول من عدمه، حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.

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