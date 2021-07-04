ضبط 5 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة بأحد مطاعم أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضبطت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، مستودعًا لأحد المطاعم الشهيرة في مدينة أبها، وذلك بعد رصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

اللحوم الفاسدة:

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الفرق الرقابية ضبطت نحو 5 آلاف كلغم من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة في مستودع تابع لمطعم شهير في مدينة أبها علاوة على رصد عدة مخالفات من بينها تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة أنظمة وشروط النقل والتخزين.

تطبيق العقوبات:

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بذلك تمهيدًا لتطبيق لائحة العقوبات والغرامات المنصوص عليها إضافة إلى إغلاق المحل.



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