، خلال الربع الثاني من 2021م.. هلال الجوف يستقبل أكثر من 20 ألف اتصال ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر 997.. احتوت على 2577 بلاغًا لحالات إسعافية منها 1831 حالة مرضية

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ (997) خلال الربع الثاني من عام 2021م ما مجموعه 20812 اتصالًا اشتملت على العديد من أنواع المكالمات، احتوت في مضمونا على 2577 بلاغاً لحالات إسعافية منها 1831 حالة مرضية و981 لحوادث متفرقة بإصابات مختلفة موزعة في أماكن متعددة في منطقة الجوف.

وفي مجال التطوع قدم متطوعو ومتطوعات فرع الهيئة بالمنطقة العديد من المبادرات والمشاركات التطوعية والتي تتزامن مع جهود الهيئة للحد من إنتشار جائحة كورونا بمبادرات بلغت في مجمعها 65 مبادرة تطوعية.

كما قامت إدارة التدريب بفرع المنطقة خلال تلك الفترة بتدريب 725 متدربًا ومتدربة بمختلف البرامج التدريبية ولكل التخصصات والتي اشتملت على 14 برنامجًا نفذت في مراكز التدريب التابعة للهيئة والموزعة بمنطقة الجوف.

ويحرص فرع الهيئة بمنطقة الجوف وذلك بتوجيه من مدير عام الفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي على تقديم أفضل الخدمات لمحتاجيها، سواء بالخدمة الإسعافية أو التوسع بالمبادرات التطوعية أو في مجال التدريب لتصل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات المنطقة.