، العثور على 4 جثث متفحمة لمواطنين مصريين في منطقة حرائق الغابات بقبرص ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أناستاسياديس" بيّن أنها الأسوأ بالجزيرة منذ عقود

عثرت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، على أربع جثث متفحّمة لمواطنين مصريين، في منطقة لارنكا في قبرص، حيث يشتعل حريق غابات لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلن وزير الداخلية نيكوس نوريس.

وقال "نوريس": "توجّه محققون متخصصون في الطب الشرعي إلى الموقع لتحديد هويات القتلى، وتدل جميع المؤشرات إلى أن الجثث لأربعة مفقودين نبحث عنهم منذ أمس، ويُعتقد بأن القتلى الأربعة يحملون الجنسية المصرية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، وصف الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، حرائق الغابات المشعلة في قبرص بالمأساة.

وبيّن أنها الأسوأ التي تشهدها الجزيرة المتوسطية منذ عقود.

من جانبها، أفادت المفوضية الأوروبية بأن طائرات لمكافحة الحرائق غادرت اليونان للتصدي للنيران وأن إيطاليا تعتزم أيضاً إرسال رجال إطفاء.

وأضافت "المفوضية" في بيان أن القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي جرى تفعيله أيضاً لتقديم خرائط تقييم الأضرار للمناطق المتضررة.