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استدعت شركة "بورش" الألمانية ما يقرب من 43 ألف سيارة كهربائية تابعة لها من جميع أنحاء العالم؛ بسبب وجود مشكلة تقنية تؤثر على أدائها.
وتمثلت المشكلة في وجود انقطاع مفاجئ في الطاقة والتي انحصرت في طرازات "تايكان" و"تايكان كروس توريزمو"، بحسب بيان عبر موقع "بورش" الرسمي.
وقالت "بورش" بحسب "روسيا اليوم"، إنه من أجل إصلاح المشكلة التقنية لا بد على أصحاب السيارات التوجه بها إلى ورشة التصليح المعتمدة من أجل تزويدها بتحديث لبرنامجها لمدة ساعة.
وأكدت الشركة أنه تمت معالجة الخطأ التقني بالفعل بالنسبة للطرازات التي تخرج عن خط إنتاج سيارات "تايكان" المتضررة.
وتم استدعاء سيارات "بورش" الكهربائية بعد تحقيق أجرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة بشأن وقوع 9 حوادث تم فيها قطع التيار الكهربائي أثناء تحركها بينما رفضت 6 سيارات إعادة تشغيلها.
ولاحظت شركة "بورش" نفس المشكلة في 130 سيارة كهربائية بعد إجراء تحقيقها الخاص، ولم تكن هناك تقارير عن اصطدامات أو إصابات وفقا لموقع "أوتو بلوغ".
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 02:55 PM
بعد تحقيق الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة"بورش" تسحب 43 ألف سيارة كهربائية حول العالم
استدعت شركة "بورش" الألمانية ما يقرب من 43 ألف سيارة كهربائية تابعة لها من جميع أنحاء العالم؛ بسبب وجود مشكلة تقنية تؤثر على أدائها.
وتمثلت المشكلة في وجود انقطاع مفاجئ في الطاقة والتي انحصرت في طرازات "تايكان" و"تايكان كروس توريزمو"، بحسب بيان عبر موقع "بورش" الرسمي.
وقالت "بورش" بحسب "روسيا اليوم"، إنه من أجل إصلاح المشكلة التقنية لا بد على أصحاب السيارات التوجه بها إلى ورشة التصليح المعتمدة من أجل تزويدها بتحديث لبرنامجها لمدة ساعة.
وأكدت الشركة أنه تمت معالجة الخطأ التقني بالفعل بالنسبة للطرازات التي تخرج عن خط إنتاج سيارات "تايكان" المتضررة.
وتم استدعاء سيارات "بورش" الكهربائية بعد تحقيق أجرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة بشأن وقوع 9 حوادث تم فيها قطع التيار الكهربائي أثناء تحركها بينما رفضت 6 سيارات إعادة تشغيلها.
ولاحظت شركة "بورش" نفس المشكلة في 130 سيارة كهربائية بعد إجراء تحقيقها الخاص، ولم تكن هناك تقارير عن اصطدامات أو إصابات وفقا لموقع "أوتو بلوغ".
، "بورش" تسحب 43 ألف سيارة كهربائية حول العالم ،
المصدر : الخليج 365
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