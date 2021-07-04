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وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رسالة لرجال مكافحة المخدرات السعودية؛ تقديراً لجهودهم الكبيرة في إحباط الكميات الكبيرة من السموم القاتلة التي يتم تهريبها عبر المنافذ البرية والبحرية إلى المملكة.
وقال وزير الداخلية في رسالته المختصرة عبر حسابه في "تويتر": "قواكم الله"، في إشارة منه إلى أن جهودهم وتضحياتهم محل اهتمامه ومتابعته الشخصية، وتشجيعاً لاستمرارهم في إحباط كل عمليات التهريب والإطاحة بمهربيها ومستقبليها.
وكان الحساب الرسمي لوزارة الداخلية نشر، اليوم الأحد، صورتين من الميدان لجهود رجال مكافحة المخدرات في إحباط إحدى عمليات التهريب داخل السعودية.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 02:41 PM
"عبدالعزيز بن سعود": جهودهم وتضحياتهم محلّ اهتمام ومتابعة دائماً"وزير الداخلية" يثمّن جهود رجال مكافحة المخدرات في إحباط محاولات التهريب
وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رسالة لرجال مكافحة المخدرات السعودية؛ تقديراً لجهودهم الكبيرة في إحباط الكميات الكبيرة من السموم القاتلة التي يتم تهريبها عبر المنافذ البرية والبحرية إلى المملكة.
وقال وزير الداخلية في رسالته المختصرة عبر حسابه في "تويتر": "قواكم الله"، في إشارة منه إلى أن جهودهم وتضحياتهم محل اهتمامه ومتابعته الشخصية، وتشجيعاً لاستمرارهم في إحباط كل عمليات التهريب والإطاحة بمهربيها ومستقبليها.
وكان الحساب الرسمي لوزارة الداخلية نشر، اليوم الأحد، صورتين من الميدان لجهود رجال مكافحة المخدرات في إحباط إحدى عمليات التهريب داخل السعودية.
، "وزير الداخلية" يثمّن جهود رجال مكافحة المخدرات في إحباط محاولات التهريب ،
المصدر : الخليج 365
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